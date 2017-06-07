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Презентация Манчини в качестве главного тренера «Зенита» пройдет 13 июня

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Стала известна дата презентации Роберто Манчини в качестве главного тренера «Зенита».

Презентация пройдет в «СИБУР-АРЕНЕ» 13 июня и начнется в 19:00.

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Напомним, 1 июня Манчини стал главным тренером «Зенита». Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.

Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года.

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