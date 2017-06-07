Презентация Манчини в качестве главного тренера «Зенита» пройдет 13 июня
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Стала известна дата презентации Роберто Манчини в качестве главного тренера «Зенита».
Презентация пройдет в «СИБУР-АРЕНЕ» 13 июня и начнется в 19:00.
Властимил Петржела: Манчини приехал в «Зенит» из-за денег. Я-то знаю!
Напомним, 1 июня Манчини стал главным тренером «Зенита». Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.
Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.
Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически