Есипов стал главным тренером «Ротора»

Бывший полузащитник «Ротора» Валерий Есипов стал главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба.

Есипов выступал за «Ротор» с 1993 по 2004 годы и провел за команду 349 матчей в чемпионатах России.

Вместе с «Ротором» Есипов дважды выигрывал серебро чемпионата России (1993, 1997) и один раз бронзу (1996). В 2010 году Есипов входил в тренерский штаб команды.

«Что касается непосредственно команды, то перед ней стоит главная задача - побеждать в каждой игре. Это не громкие слова, а футбольный принцип. Нужно играть так, чтобы болельщик за тебя переживал. Можно проиграть игру, но фанаты должны видеть, как ты «пашешь.

Это величайший город и величайшая команда. Работать здесь для меня – большая честь и большая ответственность», – сказал Есипов.

В качестве главного тренера 45-летний специалист работал в «Авангарде» (2008-2010), «Севере» (2012-2013) и «Тамбове» (2015-2016). Вместе с «Авангардом» и «Тамбовом» Есипов выходил в ПФЛ.

Добавим, что «Ротор» стал победителем зоны «Юг» ПФЛ и завоевал право в следующем сезоне сыграть в ФНЛ.