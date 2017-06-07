Кайри Ирвинг: Третья четверть является ключевой

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг поделился мнением о важности третьей четверти в матчах финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Необходимо осознать о чрезвычайной важности третьей четверти в матчах финала. В первых двух матчах калифорнийцы совершали рывки именно в этом отрезке. Также важны быстрые трехочковые попадания. С такими соперниками все может решиться даже в 30 секунд», - цитирует Ирвинга ASAP Sports.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2-0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.