Барцокас уволен из «Барселоны»

«Барселона» отправила в отставку главного тренера команды Георгиоса Барцокаса, сообщает официальный сайт Евролиги.

Бывший наставник российского клуба «Локомотив-Кубань» перешел в «Барселону» прошлым летом, подписав с каталонцами контракт по схеме «2+1», но неудачное выступление в сезоне-2016/17 как на внутренней арене, так и в Евролиге, привело к отставке специалиста.



«Барселона» заняла 11-е место в регулярном чемпионате Евролиги-2016/17 и вылетела на стадии 1/4 финала плей-офф чемпионата Испании.