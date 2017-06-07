Сборная России тренируется в полном составе на стадионе Стрельцова
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Сборная России
проводит в полном составе тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова на
Восточной улице в Москве.
В тренировке принимают участие все 26 игроков, которые находятся в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова.
Напомним, сборная России вернулась в Москву во вторник после победы в товарищеском матче с Венгрией (3:0) в Будапеште.
В пятницу в заключительном матче перед стартом в Кубке конфедерации сборная России сыграет на «Арене ЦСКА» со сборной Чили. Начало матча – 19:00 (мск).
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
На групповом этапе соперниками сборной России станут Новая Зеландия, Португалия и Мексика.
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