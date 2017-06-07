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Сборная России тренируется в полном составе на стадионе Стрельцова

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Сборная России проводит в полном составе тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице в Москве.

В тренировке принимают участие все 26 игроков, которые находятся в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова.

Напомним, сборная России вернулась в Москву во вторник после победы в товарищеском матче с Венгрией (3:0) в Будапеште.

В пятницу в заключительном матче перед стартом в Кубке конфедерации сборная России сыграет на «Арене ЦСКА» со сборной Чили. Начало матча – 19:00 (мск).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе соперниками сборной России станут Новая Зеландия, Португалия и Мексика.

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