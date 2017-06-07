Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия- : -Уругвай
Футбол  Испания- : -Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В случае ухода Мораты Зидан будет настаивать о покупке нового форварда

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не желает, чтобы нападающий Альваро Мората покидал клуб.

Как сообщает Marca, специалист проводил встречу с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом и обсуждал возможный уход Мораты и покупку нового нападающего.

Ранее Моратой интересовался «Милан», а также «Манчестер Юнайтед», однако предложение последнего было отклонено.

Сам нападающий выражал желание остаться в «Реале» на условиях большей игровой практики.

В прошедшем сезоне Мората принял участие в 33-х матчах, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Сразу четыре клуба готовы приобрести РоналдуНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал объектом интересов нескольких клубов.Фабио Капелло: Пепе на 100 процентов в «ПСЖ», они встречались в КардиффеБывший главный тренер сборной России Фабио Капелло сообщил, что защитник Пепе договорился о переходе в «Пари Сен-Жермен».Гнабри перейдет из «Вердера» в «Хоффенхайм»Полузащитник «Вердера» Серж Гнабри продолжит карьеру в «Хоффенхайме», сообщает SPORT BILD.Доменико Кришито: Хочу вернуться в Италию. Мой приоритет – «Дженоа»Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о продолжении карьеры.Роналдо: Спортивный директор «Реала» наказывал меня за опозданияБывший нападающий «Реала» Роналдо поделился воспоминаниями о своем пребывании в мадридском клубе.Борис Беккер: В «Баварии» так и не поняли, как хорош КроосБывший немецкий теннисист Борис Беккер выразил мнение, что мюнхенская «Бавария» совершила ошибку, продав полузащитника Тони Кросса мадридскому «Реалу» в 2015 году.Вандерсон станет игроком московского «Динамо»Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон продолжит карьеру в московском «Динамо».Слуцкий может пригласить Думбия в «Халл Сити»Форвард «Базеля» Сейду Думбия может продолжить карьеру в «Халл Сити», если команду возглавит бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, сообщает HITC SPORT.«Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед»Мадридский «Реал» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке нападающего Альваро Мораты за 60 миллионов евро.«Ювентус» интересуется ПаредесомИнтерес к полузащитнику «Ромы» Ленадро Паредесу проявляет «Ювентус». Об этом сообщают итальянские СМИ.«МЮ» предложил 60 миллионов евро за Морату, «Реал» хочет 90 миллионов«Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» пока не пришли к соглашению по трансферу нападающего Альваро Мораты. Об этом сообщает в своем твиттере итальянский журналист Фабрицио Романо.«Галатасарай» готов продать Снейдера «Зениту» за 4-5 миллионов евроПолузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может стать игроком «Зенита». Об этом сообщают турецкие СМИ.Де Хеа на этой неделе может стать игроком «Реала»Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщают испанские СМИ.«Милан» продлил контракт со СторариИтальянский «Милан» продлил контракт с опытным вратарем Марко Сторари, сообщает официальный сайт клуба серии А.Защитник «Леха» Вилуж близок к переходу в «Ростов»Защитник польского «Леха» Мацей Вилуж рассказал, что не получал конкретного предложения от АЕКа и на данный момент близок к переходу в «Ростов». Об этом сообщает греческое издание gazzetta.gr.Агент Гамшика: «Ювентус» интересовался моим клиентомАгент Юрай Вэнглос, работающий с полузащитником «Наполи» Мареком Гамшиком, рассказал, что словак мог пополнить ряды «Ювентуса».«Спартак» заинтересовался форвардом «Брюгге» Искьердо«Спартак» заинтересовался форвардом «Брюгге» Хосе Искьердо. Об этом сообщает издание France Football.Вратарь «Спартака-Нальчика» Антипов поедет с ЦСКА на сборМосковский ЦСКА пригласил на сбор в Австрию вратаря нальчинского «Спартака» Антона Антипова.Дэвид Симэн: Буду рад, если Харт перейдет в «Арсенал»Бывший вратарь лондонского «Арсенала» Дэвид Симэн рассказал, что хотел бы видеть Джо Харта игроком «канониров».
Футбол
Доменико Кришито: Хочу вернуться в Италию. Мой приоритет – «Дженоа»
Футбол
Жена Зобнина призвала болельщиков «Спартака» поддержать своего мужа
Хоккей
Осала подписал новый однолетний контракт с «Магниткой»
Футбол
Вандерсон станет игроком московского «Динамо»
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Альваро Мората
Альваро Моратавсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы