В случае ухода Мораты Зидан будет настаивать о покупке нового форварда
Источник: MarcaКомментарии
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не желает, чтобы нападающий Альваро Мората покидал клуб.
Как сообщает Marca, специалист проводил встречу с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом и обсуждал возможный уход Мораты и покупку нового нападающего.
Ранее Моратой интересовался «Милан», а также «Манчестер Юнайтед», однако предложение последнего было отклонено.
Сам нападающий выражал желание остаться в «Реале» на условиях большей игровой практики.
В прошедшем сезоне Мората принял участие в 33-х матчах, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.
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