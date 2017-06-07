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ОКР и «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ходе Петербургского международного экономического форума Олимпийский комитет России и Фонд «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве.

В торжественной церемонии приняли участие Президент Олимпийского комитета России, член МОК, Александр Жуков и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

«Экономические форумы открывают новые возможности для продвижения спорта, презентаций и обсуждения крупнейших спортивных проектов и, что очень важно, обмена опытом и общения, в том числе, с нашими зарубежными коллегами.  Поэтому для Олимпийского комитета России очень важно сотрудничество с Фондом «Росконгресс» — лидером конгрессно-выставочной деятельности», — подчеркнул Александр Жуков.

Основной темой соглашения стало взаимодействие в проведении спортивных программ на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме, Российском инвестиционном форуме, а также других проектов, направленных на развитие массового, молодежного и студенческого спорта.

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