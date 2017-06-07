ОКР и «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве
В ходе Петербургского международного экономического форума Олимпийский комитет России и Фонд «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве.
В торжественной церемонии приняли участие Президент Олимпийского комитета России, член МОК, Александр Жуков и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.
«Экономические форумы открывают новые возможности для продвижения спорта, презентаций и обсуждения крупнейших спортивных проектов и, что очень важно, обмена опытом и общения, в том числе, с нашими зарубежными коллегами. Поэтому для Олимпийского комитета России очень важно сотрудничество с Фондом «Росконгресс» — лидером конгрессно-выставочной деятельности», — подчеркнул Александр Жуков.
Основной темой соглашения стало взаимодействие в проведении спортивных программ на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме, Российском инвестиционном форуме, а также других проектов, направленных на развитие массового, молодежного и студенческого спорта.