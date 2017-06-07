ОКР и «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве

«Экономические форумы открывают новые возможности для продвижения спорта, презентаций и обсуждения крупнейших спортивных проектов и, что очень важно, обмена опытом и общения, в том числе, с нашими зарубежными коллегами. Поэтому для Олимпийского комитета России очень важно сотрудничество с Фондом «Росконгресс» — лидером конгрессно-выставочной деятельности», — подчеркнул Александр Жуков.

