Марио Лемина: В Италии я научился по-настоящему вкалывать
Французский полузащитник «Ювентуса» Марио Лемина сравнил тренировки в Италии и во Франции.
«В Италии тренировки очень интенсивные, почти нет выходных дней, – сказал в интервью SO FOOT.com Лемина. – Здесь вы проходите настоящую проверку на прочность. Во Франции, возможно, мы делаем слишком большую ставку на технику и другие качества, это не футбол, а отдых. А в Италии я научился по-настоящему вкалывать. Так же надо работать французским командам, если хотят чего-то достичь. Когда я пришел в «Ювентус» в 2015 году, считал, что был в тонусе – Марсело Бьелса (в «Марселе») умел физически готовить игроков, у него были очень тяжелые тренировки. Но в «Ювентусе» по мнению руководства физически я был не готов. Надо было работать еще больше. После тренировок я сразу заваливался спать, тело было как деревянное. Надо это пережить, чтобы понять, что такое футбол в Италии».