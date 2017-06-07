Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия- : -Уругвай
Футбол  Испания- : -Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олимпийский чемпион Сочи будет готовиться к сезону вместе со сборной России

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион Сочи на дистанции 1500 метров и в гонке преследования Кун Вервей будет готовиться к олимпийскому сезону вместе со сборной России.

26-летний голландец присоединится к группе многоборцев на сборе в Италии, где тренируется трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях Денис Юсков.

«Мы начнем совместную работу в Курмайоре, а там посмотрим. Предварительно мы договорились о том, что наше сотрудничество может продлиться до сентября, потом уже Куну нужно будет возвращаться в Голландию, отбираться в сборную для участия в первых этапах Кубка мира», – приводит «Р-Спорт» слова главного тренера сборной России Константина Полтавца.

Добавим, что сбор в Курмайоре начнется 8 июня.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Кравцов: Надеюсь, в Пхенчхане завоюем больше медалей, чем в СочиПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов надеется, что российские конькобежцы завоюют на Олимпиаде-2018 больше медалей, чем на Играх в Сочи.«На Олимпиаде точно выступим лучше!». Алексей Кравцов – о прошедшем сезоне«На Олимпиаде точно выступим лучше!». Алексей Кравцов – о прошедшем сезонеПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов подвел итоги чемпионата финального этапа Кубка мира в конькобежном спорте.Алексей Кравцов: У сборной России были пробелы в подготовкеПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов поделился мыслями относительно падения результатов наших спортсменов в сезоне 2016-2017.Россия заняла третье место в женской гонке преследования на этапе Кубка мира в СтавангереЖенская команда России стала бронзовым призером в гонке преследования на этапе Кубка мира в Ставангере (Норвегия).Мы его теряем? Что происходит с КулижниковымМы его теряем? Что происходит с КулижниковымВ ближайшие выходные в Калгари стартует чемпионат мира в спринтерском многоборье, куда действующий обладатель титула в итоге не приедет.Стал известен состав сборной России на спринтерский ЧМ по конькобежному спортуОпределился состав сборной России на чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье.Женская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на ЧМЖенская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях с результатом 3.00,51.Российские конькобежки – серебряные призеры Универсиады в командной гонкеРоссийские конькобежки Анастасия Здравкова, Олеся Чернега, Елена Сохрякова и Анастасия Зуева заняли второе место в командной гонке на Универсиаде в Алма-Ате.Кулижников не вошел в состав сборной России на чемпионат мираТренерский штаб сборной России по конькобежному спорту назвал состав команды, которая выступит на чемпионате мира на отдельных дистанциях, сообщает «Р-Спорт». Турнир пройдет с 9 по 12 февраля на олимпийском катке в южнокорейском Канныне.Иван Скобрев: Не понимаю, с чем связана отмена этапа Кубка мира в ЧелябинскеЧемпион мира-2011 в многоборье, двукратный призер Олимпиады в Ванкувере Иван Скобрев прокомментировал отмену заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года.Фаткулина, Асеева и Голикова завоевали серебро на Кубке мира в командном спринтеНа этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) состоялись соревнования по командному спринту. У женщин в тройку призеров попала сборная России.Юсков выиграл золото на 1500 метров на этапе Кубка мира в АстанеРоссийский конькобежец Денис Юсков завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Астане.«За успехи не благодарят, а за ошибку – растерзать готовы!»«За успехи не благодарят, а за ошибку – растерзать готовы!»Как Павел Кулижников и Руслан Мурашов были в нетрезвом виде задержаны полицией Японии.Российские конькобежки завоевали серебро КМ в командном спринтеНа проходящем в японском Нагано втором этапе Кубке мира по конькобежному спорту женская сборная России завоевала серебряные награды в командном спринте.Российские конькобежки стали третьими в командной гонке на этапе Кубка мираНа проходящем в Японии втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту женская сборная России завоевала бронзу.Россия стала второй в женской командной гонке в ХарбинеЖенская сборная России заняла второе место в командной гонке на первом этапе Кубка мира в Харбине (Китай).Эдуард Безуглов: Убежден, что Кулижников невиновен. Его могли вывести специальноГлавный врач сборной России по футболу поделился своими версиями попадания запрещенного с 1 января мельдония в организм конькобежца Павла Кулижникова.Кулижников не выступит в финале Кубка мира в ХеренвенеРоссийский конькобежец Павел Кулижников не выступит в финале Кубка мира-2015/16 в Херенвене (Нидерланды), сообщает «Р-Спорт».Ольга Фаткулина: На ЧМ я переживала внутриличностный конфликтПризер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина призналась, что переживала внутриличностный конфликт на чемпионате мира по спринту в Сеуле, где надеялась выступить лучше, чем в итоге получилось.Денис Юсков: Золото и серебро – это круто!Российский конькобежец Денис Юсков поделился впечатлениями после сегодняшних соревнований на чемпионате мира. Напомним, что он завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 метров.
Футбол
Доменико Кришито: Хочу вернуться в Италию. Мой приоритет – «Дженоа»
Футбол
Жена Зобнина призвала болельщиков «Спартака» поддержать своего мужа
Хоккей
Осала подписал новый однолетний контракт с «Магниткой»
Футбол
Вандерсон станет игроком московского «Динамо»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кун Вервей
Кун Вервейвсе новости