Олимпийский чемпион Сочи будет готовиться к сезону вместе со сборной России

Олимпийский чемпион Сочи на дистанции 1500 метров и в гонке преследования Кун Вервей будет готовиться к олимпийскому сезону вместе со сборной России.

26-летний голландец присоединится к группе многоборцев на сборе в Италии, где тренируется трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях Денис Юсков.

«Мы начнем совместную работу в Курмайоре, а там посмотрим. Предварительно мы договорились о том, что наше сотрудничество может продлиться до сентября, потом уже Куну нужно будет возвращаться в Голландию, отбираться в сборную для участия в первых этапах Кубка мира», – приводит «Р-Спорт» слова главного тренера сборной России Константина Полтавца.

Добавим, что сбор в Курмайоре начнется 8 июня.