Олимпийский чемпион Сочи будет готовиться к сезону вместе со сборной России
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Олимпийский чемпион
Сочи на дистанции 1500 метров и в гонке преследования Кун Вервей будет
готовиться к олимпийскому сезону вместе со сборной России.
26-летний голландец присоединится к группе многоборцев на сборе в Италии, где тренируется трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях Денис Юсков.
«Мы начнем совместную работу в Курмайоре, а там посмотрим. Предварительно мы договорились о том, что наше сотрудничество может продлиться до сентября, потом уже Куну нужно будет возвращаться в Голландию, отбираться в сборную для участия в первых этапах Кубка мира», – приводит «Р-Спорт» слова главного тренера сборной России Константина Полтавца.
Добавим, что сбор в Курмайоре начнется 8 июня.
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