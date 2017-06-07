«Спартак» выйдет из отпуска 11 июня
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Стали известны планы
предсезонной подготовки «Спартака».
Команда Массимо Карреры выйдет из отпуска 11 июня. В
следующие два дня игроки пройдут медосмотр в Клинике спортивной медицины в
Лужниках.
До 23 июня «Спартак» будет тренироваться на базе в Тарасовке, после чего чемпионы России отправятся на сбор в Австрии. Как и в прошлом году, команда проведет подготовку к сезону в Филлахе. Сбор продлится в течение двух недель.
В Австрии у «Спартака» запланированы два контрольных матча, которые пройдут 1 и 7 июля.
Первым соперником красно-белых станет «Вождовац». В минувшем сезоне клуб из Белграда занял седьмое место в высшей лиге Сербии.
Напомним, предварительно на 14 июля намечен матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Спартак» и «Локомотив».
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