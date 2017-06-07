«Спартак» выйдет из отпуска 11 июня

Стали известны планы предсезонной подготовки «Спартака».

Команда Массимо Карреры выйдет из отпуска 11 июня. В следующие два дня игроки пройдут медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках.

До 23 июня «Спартак» будет тренироваться на базе в Тарасовке, после чего чемпионы России отправятся на сбор в Австрии. Как и в прошлом году, команда проведет подготовку к сезону в Филлахе. Сбор продлится в течение двух недель.

В Австрии у «Спартака» запланированы два контрольных матча, которые пройдут 1 и 7 июля.

Первым соперником красно-белых станет «Вождовац». В минувшем сезоне клуб из Белграда занял седьмое место в высшей лиге Сербии.

Напомним, предварительно на 14 июля намечен матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Спартак» и «Локомотив».