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Почта России усилит меры безопасности во время Кубка конфедераций

Источник:  «Почта России»Комментарии

Почта России устанавливает особый порядок приема миграционных уведомлений в регионах проведения матчей Кубка конфедераций. Изменяется также порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира.

Такое решение принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

С начала июня по 5 июля 2017 года прием посылок, EMS отправлений и бандеролей первого класса, адресованных в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Казань, Республику Татарстан, а также Краснодарский край осуществляется с обязательной проверкой вложений с целью дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке. Данные почтовые отправления надлежит предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде.

Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий. Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении Олимпийских зимних игр и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Кроме того, с начала июня по 12 июля 2017 года в отделениях почтовой связи Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи приостановлено оказание услуги по приему миграционных уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Прием миграционных уведомлений в данный период осуществляется соответствующим территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В соответствии с вышеназванным указом президента Российской Федерации постановка на учет по месту пребывания или регистрация по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в течение одних суток со дня их прибытия в место пребывания или место жительства.

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