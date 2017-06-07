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Дмитрий Комбаров: Черчесов настраивает нас исключительно на титул

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о подготовке сборной России к Кубку конфедераций.

– Второй день после игры также проводили восстановительное занятие, больше внимания уделяли тактическим аспектам, – приводит слова Комбарова официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

– Как состояние Джикии?
– Был небольшой спазм, но сейчас он полностью восстановился. Решили поберечь, чтобы не усугубить.

– Джикия недавно сказал, что успехом для сборной будет только победа на Кубке конфедераций.
– Я с ним полностью согласен. Перед нами стоит задача взять трофей, поэтому она будет не выполнена, даже если мы дойдем до финала.

– Видно ли, что Станислав Черчесов уверен в победе и знает, как ее добиться?

– Он настраивает нас исключительно на титул, вселяет уверенность в своих силах своим поведением и настроем.

В пятницу в заключительном матче перед стартом в Кубке конфедерации сборная России сыграет на «Арене ЦСКА» со сборной Чили. Начало матча – 19:00 (мск).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе соперниками сборной России станут Новая Зеландия, Португалия и Мексика.

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