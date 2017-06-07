Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия- : -Уругвай
Футбол  Испания- : -Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий «V1lat» Волочай: У Na’Vi идет стандартный процесс становления команды

Комментарии

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай прокомментировал выступление Natus Vincere на EPICENTER: Moscow.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

«Ну вот серьезно. А что Вы ожидали? Что Нави приедут на Эпицентр, развалят Secret, потом покатают с OG, выиграют у Ликвид и выйдут из группы? А потом еще в плей-офф под рев трибун выиграют у условных iG и пройдут в полуфинал? Серьезно? 

Ликвид в этом составе играли уже на нескольких крупных ЛАНах, и некоторые из них выигрывали, первые ЛАНы Gh лучше не вспоминать даже. 

Secret этим составом опять таки играли уже несколько турниров, и их результаты Вы помните — массовые последние места. 

OG — это чемпионы Мажора. Дважды. 

LFY — это команда супер-крутых игроков, которые все имеют классный опыт, и молодой Ah Fu, который в составе WG.Unity был в топ-8 мажора. 

А что у Нави? Сколько игр у Biver'a на ЛАНах? НОЛЬ. Вообще. 

Нави в этом составе на ЛАНах не играли вообще, Денди и Генерал сьездили как-то на WESG и покатали миксом, Пайкат последний раз на топ-Ланах играл еще когда я матом доту комментировал. Что можно требовать от такой команды на их первом ЛАНе? Да ничего. 

Опыта набраться, как Сикреты в Киеве и в Маниле. Проиграть, набить шишки, поиграть не в квалах с Вегой, Империей и Анжи, а на ЛАНе против настоящих топ-команд, которые в каждом матче дерутся по серьезному, и спокойно готовится не к квалам на ТИ7, а к самому ТИ7. 

Вы можете, конечно, активненько пополивать Нави какахами сегодня, но по-моему это стандартный процес становления команды, просто внимания к нему намного больше у нас в СНГ, чем у условных Сикрет или Ликвид».

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр «s1mple» Костылев и Егор «flamie» Васильев сыграют за NiPИгроки Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев и Егор «flamie» Васильев сыграют за шведский коллектив Ninjas in Pyjamas в качестве игроков замены.Илья «Illidan» Пивцаев и Роман «rmN-» Палей перешли в Elements Pro GamingИлья «Illidan» Пивцаев, Роман «rmN-» Палей и Душко «Boranija» Бораниясевич стали игроками Elements Pro Gaming.Завершился третий игровой день EPICENTER: MoscowЗавершился третий игровой день группового этапа EPICENTER: Moscow.Digital Chaos приедет на The Summit 7Коллектив Digital Chaos примет участие в турнире The Summit 7.Патрик «es3tag» Хансен перешел в HeroicДатчанин Патрик «es3tag» Хансен присоединился к составу Heroic.Владимир «No[o]ne» Миненко: В этом составе Virtus.pro нет слабых местИгрок Virtus.pro Владимир «No[o]ne» Миненко в интервью Марии Ермолиной ответил на вопросы фанатов.Данил «Dendi» Ишутин: Я рад, что ускоренное возрождение убралиИгрок Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью CyberSport.ru поделился своим мнением о последних изменениях в Dota 2.Gambit Esports опередила Virtus.pro в обновленном рейтинге команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive.NVIDIA запустила программу сертификации компьютерных клубовКомпания NVIDIA запустила программу сертификации компьютерных клубов в России и странах СНГ.Virtus.pro отказалась от участия в ESEA Premier Season 25Польский коллектив Virtus.pro отказался от участия в ESEA Premier Season 25.Invictus Gaming подписала состав по CS:GOКитайская организация Invictus Gaming подписала состав по CS:GO.Опубликован первый трейлер FIFA 18Компания Electronic Arts на своем канале опубликовала первый трейлер футбольного симулятора FIFA 18.Gambit Esports анонсировала состав по League of LegendsОрганизация Gambit Esports представила состав по League of Legends на летний сезон Континентальной лиги.Виктор «GeneRaL» Нигрини: Если выиграем EPICENTER: Moscow, то можем получить инвайт на The InternationalИгрок Natus Vincere Виктор «GeneRaL» Нигрини в интервью CyberSport.ru рассказал о подготовке к EPICENTER: Moscow, о целях на чемпионате и о соперниках по групповому этапу.Ninjas in Pyjamas распустила состав по Dota 2Организация Ninjas in Pyjamas распустила состав по Dota 2.Vici Gaming сыграет на Galaxy BattlesКитайский коллектив Vici Gaming примет участие в турнире Galaxy Battles.Кэнни «kennyS» Шраб признан лучшим игроком ESL Pro League Season 5Игрок G2 Esports Кэнни «kennyS» Шраб признан MVP турнира ESL Pro League Season 5.G2 Esports стала чемпионом ESL Pro League Season 5Французская команда G2 Esports стала победителем пятого сезона ESL Pro League.Сливки мировой сцены Dota 2 в Москве. Превью EPICENTER: MoscowСливки мировой сцены Dota 2 в Москве. Превью EPICENTER: MoscowСегодня в Москве стартует один из важнейших кибертурниров годаNewbee выиграла ZOTAC Cup MastersКитайский коллектив Newbee стал победителем турнира ZOTAC Cup Masters.
Футбол
«Тосно» подписал контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
Футбол
Дмитрий Комбаров: Черчесов настраивает нас исключительно на титул
Футбол
«Спартак» выйдет из отпуска 11 июня
Футбол
Презентация Манчини в качестве главного тренера «Зенита» пройдет 13 июня
все новости