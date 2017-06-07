Виталий «V1lat» Волочай: У Na’Vi идет стандартный процесс становления команды

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай прокомментировал выступление Natus Vincere на EPICENTER: Moscow.



Орфография и пунктуация автора сохранены.



«Ну вот серьезно. А что Вы ожидали? Что Нави приедут на Эпицентр, развалят Secret, потом покатают с OG, выиграют у Ликвид и выйдут из группы? А потом еще в плей-офф под рев трибун выиграют у условных iG и пройдут в полуфинал? Серьезно?



Ликвид в этом составе играли уже на нескольких крупных ЛАНах, и некоторые из них выигрывали, первые ЛАНы Gh лучше не вспоминать даже.



Secret этим составом опять таки играли уже несколько турниров, и их результаты Вы помните — массовые последние места.



OG — это чемпионы Мажора. Дважды.



LFY — это команда супер-крутых игроков, которые все имеют классный опыт, и молодой Ah Fu, который в составе WG.Unity был в топ-8 мажора.



А что у Нави? Сколько игр у Biver'a на ЛАНах? НОЛЬ. Вообще.



Нави в этом составе на ЛАНах не играли вообще, Денди и Генерал сьездили как-то на WESG и покатали миксом, Пайкат последний раз на топ-Ланах играл еще когда я матом доту комментировал. Что можно требовать от такой команды на их первом ЛАНе? Да ничего.



Опыта набраться, как Сикреты в Киеве и в Маниле. Проиграть, набить шишки, поиграть не в квалах с Вегой, Империей и Анжи, а на ЛАНе против настоящих топ-команд, которые в каждом матче дерутся по серьезному, и спокойно готовится не к квалам на ТИ7, а к самому ТИ7.



Вы можете, конечно, активненько пополивать Нави какахами сегодня, но по-моему это стандартный процес становления команды, просто внимания к нему намного больше у нас в СНГ, чем у условных Сикрет или Ликвид».



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