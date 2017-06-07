«Тосно» подписал контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде

Полузащитник румынского клуба «Университатя» Нуну Роша перешел в «Тосно».

Соглашение с игроком рассчитано на 3 года.

Напомним, Роша выступал за «Университатя» с 2014 года. В 92 матчах чемпионата Румынии 25-летний хавбек забил 22 мяча. В сезоне-2016/17 на его счету 24 матча и пять мячей.

Также на счету Роша 17 матчей за сборную Кабо-Верде, в которых он забил один гол.