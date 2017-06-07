Гризманн не поздравил Варана с победой в Лиге чемпионов (видео)

Полузащитник «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн отказался приветствовать своего партнера по национальной команде защитника «Реала» Рафаэля Варана после его победы в Лиге чемпионов.

В понедельник Варан присоединился к сборной Франции в Клерфонтене. По приезду на базу все игроки тепло поприветствовали Варана, и только Гризманн безучастно прошел мимо него.

После этого перед командным ужином главный тренер сборной Дидье Дешам обратился к команде: «Теперь мы в полном составе, вместе с Рафой. Давайте поздравим его, он стал европейским чемпионом в третий раз».

После речи тренера зааплодировали все игроки, кроме Гризманна, который сидел, поджав руками подбородок.

Напомним, в субботу «Реал» одержал победу над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.

Добавим, что 9 июня в Стокгольме сборная Франции проведет матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со Швецией.