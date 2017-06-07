Стивен Карри: Третьи матчи всегда были сложными для нас

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри выразил мнение, что третий матч финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» будет иметь огромное значение.

«Нас ждут большие трудности в предстоящем матче в Огайо. Третьи матчи финальных серии всегда для нас складываются трудно, особенно в Кливленде. Мы должны сыграть с максимальной концентрацией 48 минут», - цитирует Карри ASAP Sports.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2-0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.