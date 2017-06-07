Стивен Карри: Третьи матчи всегда были сложными для нас
Источник: ASAP SportsКомментарии
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри выразил мнение, что третий матч финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» будет иметь огромное значение.
«Нас ждут большие трудности в предстоящем матче в Огайо. Третьи матчи финальных серии всегда для нас складываются трудно, особенно в Кливленде. Мы должны сыграть с максимальной концентрацией 48 минут», - цитирует Карри ASAP Sports.
В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2-0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.
Матч
Место и дата
08 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
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