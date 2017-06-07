Георгий Мелкадзе: На переходе в «Тосно» сказалось то, что Парфенов и Бесчастных – спартаковские люди

Нападающий «Тосно» Георгий Мелкадзе, арендованный у «Спартака», поделился впечатлениями от перехода в тосненский клуб.

– Вариант с «Тосно» возник по окончании сезона, когда мне позвонил Владимир Евгеньевич Бесчастных. Он предложил перейти в «Тосно» в аренду, и я с удовольствием согласился. С этим тренером мне довелось проработать в академии много времени, и с отличным настроением я принял предложение.

– Что, в первую очередь, сказалось на положительном ответе?

– Сказалось то, что и Парфенов, и Бесчастных – спартаковские люди, а я – воспитанник «Спартака». Я и подумал, что «Тосно» – очень хороший вариант для аренды, – приводит слова Мелкадзе официальный сайт «Тосно».

Напомним, 5 июня «Тосно» объявило об аренде Георгий Мелкадзе у «Спартака». В минувшем сезоне 20-летний форвард провел за «Спартак-2» 26 матчей в ФНЛ и забил 11 голов.

Добавим, что по итогам сезона-2016/17 Мелкадзе стал лучшим молодым футболистом первенства.