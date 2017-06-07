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«Шальке» готов увеличить зарплату Горецке

Источник:  Sport BildКомментарии

Руководство немецкого «Шальке-04» готово поднять заработную плату полузащитнику Леону Горецке, чтобы сохранить его в своем клубе.

Как сообщает Sport Bild, , гельзенкирхенский клуб может поднять оклад Горецке с трех миллионов евро до восьми.

Ранее сообщалось об интересе к Горецке лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма».

В прошедшем сезоне немец принял участие в 41 матче, забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.

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