«Шальке» готов увеличить зарплату Горецке
Источник: Sport BildКомментарии
Руководство немецкого «Шальке-04» готово поднять заработную плату полузащитнику Леону Горецке, чтобы сохранить его в своем клубе.
Как сообщает Sport Bild, , гельзенкирхенский клуб может поднять оклад Горецке с трех миллионов евро до восьми.
Ранее сообщалось об интересе к Горецке лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма».
В прошедшем сезоне немец принял участие в 41 матче, забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.
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