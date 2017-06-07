Тим победил Джоковича и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Надалем

Австрийский теннисист Доминик Тим одолел представителя Сербии Новака Джоковича в рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

Встреча между спортсменами завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 6:0.

За все время игры уроженец Винер-Нойштадта дважды подал навылет, активно выиграл 38 очков и совершил 28 невынужденных ошибок. На счету Джоковича, который является действующим победителем турнира, 2 эйса, 18 виннеров и 35 неточностей.

Таким образом, Тим вышел в финал, где ему предстоит встретится с Рафаэлем Надалем из Испании.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала