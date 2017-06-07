Тим победил Джоковича и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Надалем
Австрийский теннисист Доминик Тим одолел представителя Сербии Новака Джоковича в рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.
Встреча между спортсменами завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 6:0.
За все время игры уроженец Винер-Нойштадта дважды подал навылет, активно выиграл 38 очков и совершил 28 невынужденных ошибок. На счету Джоковича, который является действующим победителем турнира, 2 эйса, 18 виннеров и 35 неточностей.
Таким образом, Тим вышел в финал, где ему предстоит встретится с Рафаэлем Надалем из Испании.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Тим Д. (Австрия) - Джокович Н. (Сербия) - 7:6, 6:3, 6:0
Место и дата
07 июня 12:00, , Онлайн-трансляция