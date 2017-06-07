Каррено-Буста снялся с матча с Надалем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с австралийцем Домиником Тимом.
Соперник бывшей первой ракетки мира испанец Пабло Каррено-Буста был вынужден отказаться от борьбы по ходу второго сета из-за травмы мышц пресса при счете 2:6, 0:2.
Таким образом, Надаль вышел в полуфинал турнира, где сразится за выход в финал с Тимом, который обыграл Новака Джоковича.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд 1/4 финала
Матч
Каррено-Буста П. (Испания) - Надаль Р. (Испания) - 2:6, 0:2 Отказ
Место и дата
07 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
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