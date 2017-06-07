Валерий Рейнгольд: Буду молиться, чтобы Зобнин вернулся к чемпионату мира во всеоружии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил сожаление в связи с травмой полузащитника Романа Зобнина, который повредил крестообразные связки.

– Очень серьезная травма. Неизвестно не только, вернется ли он в футбол, неизвестно будет ли он нормально ходить. После таких травм многие заканчивают карьеру. Помимо того, что Роман пропустит полгода, месяца три еще нужно будет физически восстанавливаться. Страшная трагедия для Зобнина. Жалко парня. Буду молиться на него, чтобы он к первенству мира подошел во всеоружии. Сочувствую страшно ему, «Спартаку» и сборной России.

Что делать «Спартаку»? Зобнин остается в обойме на будущее. Сейчас надо искать еще одного опорника. Выбыл незаменимый игрок, - сказал Рейнгольд

Напомним, что в четверг Зобнин отправится в Рим, где ему будет поставлен окончательный диагноз. По итогам обследования, которое состоялось сегодня в Москве, у Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что срок восстановления полузащитника ориентировочно займут около 4,5-5 месяцев.