Валерий Карпин: Некоторые комментаторы обращают внимание на рейтинг: радуются или расстраиваются
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Главный редактор дирекции футбольных трансляций канала «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал, как комментаторы реагируют на рейтинг.
«Рейтинг комментаторов я просматриваю. Знаю, что некоторые из комментаторов обращают на него внимание: радуются или расстраиваются. Но каждый по-разному относится. Здесь как с оценками игроков в прессе: кто-то читает и реагирует, а кто-то игнорирует», – заявил Карпин в интервью «БИЗНЕС Online».
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