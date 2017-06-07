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Аллегри продлил контракт с «Ювентусом» еще на один сезон

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продлил контракт с клубом. По данным Gazzetta dello Sport, нынешнее соглашение 49-летнего итальянца, которое действует до 2018 года, продлено еще на один сезон.

В сезоне 2016/2017 зарплата Аллегри составит 5,5 миллиона евро, а с учетом бонусов может вырасти до 6-6,5 миллиона. При этом в финальный год действия контракта Аллегри заработает семь миллионов.

Напомним, Аллегри возглавил «Ювентус» 16 июля 2014 года. Под его руководством команда сделала три дубля подряд (2015, 2016, 2017) и дважды выходила в финал Лиги чемпионов (2015, 2017).

Добавим, что ранее Аллегри тренировал «Гроссето», «Лечче», «Сассуоло», «Кальяри» и «Милан».

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