Тайрон Лю: Джей Ар Смит останется в стартовом составе

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю заявил, что не собирается менять стартовый состав на третий матч финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я не собираюсь ничего менять, Джей Ар Смит выйдет на паркет в старте, а Иман Шамперт начнет со скамейки», - приводит слова Лю официальный клубный сайт.

Напомним, во втором матче серии Шампер за 22 минуты на площадке набрал 6 очков, отдал 3 результативных передачи и собрал 4 подбора.

Смит за 14 минут не набрал очков и совершил четыре фола.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2-0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.