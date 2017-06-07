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Александр Старков: Месси? Я за Роналду

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер сборной Латвии Александр Старков рассказал о подготовке к матчу со сборной Португалии в отборочном цикле к чемпионату мира.

-Принять сборную перед матчем со столь мощным соперником - это смелый поступок, не находите?
-Соглашусь. Но вообще чаще всего перестановка тренера в национальной сборной происходит в непростой для команды момент, - приводит слова Старкова официальный сайт УЕФА - У нас сейчас именно что серьезная ситуация. Ощущения перед третьим «дебютом» похожи на те, что были в первый и второй раз? Безусловно, нечто общее есть. В определенном смысле меня действительно ждет дебют. Новые обязанности, новая ответственность. Три-четыре года я не работал в сборной, не тренировал вот этих футболистов. Хотя я все равно оставался в футболе, не отдыхал, а работал, многое мне известно и знакомо.

-В главном споре последних лет десяти - Роналду или Месси - на чьей стороне ваш голос?
-Это два уникальных футболиста, и, наверное, голоса в таком споре распределяются 50 на 50. Мой - на стороне португальца. Во многом потому, что Роналду не только в клубе играет на высочайшем уровне, но и в сборной добился больших успехов.

-Каковы, на ваш взгляд, его главные козыри?
-Скорость, техника, мышление. Роналду просто напичкан финтами, обманными движениями, которые он применяет с поразительной эффективностью. Кроме того, он обладает очень сильным и точным ударом. Мышление - особый момент, он способен предвидеть, где окажется мяч через две-три секунды. Очевидно ведь, что все соперники размышляют, готовят планы, призванные удержать Роналду, но он все равно раз за разом оказывается на ударной позиции и решает исход матчей.

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