«Челси» вступил в борьбу за форварда «Лацио»

Ромелу Лукаку: Хочу играть в клубе, который выступает в Лиге чемпионов и борется за титулы в Англии

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку заявил, что не намерен оставаться в клубе, и его агент Мино Райола занят переговорами о переходе.