«Челси» вступил в борьбу за форварда «Лацио»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает Il Messaggero, «Челси» проявляет интерес к нападающему «Лацио» Бальде Кейта.
Согласно источнику, наставник «синих» Антонио Конте готов гарантировать игроку место в основе. Отмечается, что футболист готов рассмотреть предложение действующего чемпиона АПЛ, поскольку мечтает поиграть в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что за экс-форварда «Барселоны» борются «Милан», «Ювентус», а также «Эвертон».
Добавим, что контракт Кейта с римским клубом истекает летом 2018 года.
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