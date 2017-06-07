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«Челси» вступил в борьбу за форварда «Лацио»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Il Messaggero, «Челси» проявляет интерес к нападающему «Лацио» Бальде Кейта.

Согласно источнику, наставник «синих» Антонио Конте готов гарантировать игроку место в основе. Отмечается, что футболист готов рассмотреть предложение действующего чемпиона АПЛ, поскольку мечтает поиграть в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что за экс-форварда «Барселоны» борются «Милан», «Ювентус», а также «Эвертон».

Добавим, что контракт Кейта с римским клубом истекает летом 2018 года.

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