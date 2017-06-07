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Никлас Зюле: Мне не пришлось долго выбирать между «Баварией» и «Челси»

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле объяснил, почему выбрал «Баварию», несмотря на интерес со стороны «Челси».

«Был интерес со стороны «Челси», но «Бавария» входит в число трех топ-клубов мира, поэтому мне не пришлось долго думать, куда переходить.

Мне слишком рано пережать в Англию. Ни один английский клуб не сможет меня так мотивировать, как «Бавария», – приводит Goal.com слова Зюле.

Напомним, в январе 21-летний центральный защитник подписал с «Баварией» пятилетний контракт, который вступит в силу со следующего сезона. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Зюле провел в «Хоффенхайме» пять лет. В минувшем сезоне он сыграл в 33 матчах бундеслиги и забил два гола.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев включил Зюле в состав команды на Кубок конфедераций в России.

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