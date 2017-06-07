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Вадим Финкельштейн: Переполненные трибуны на турнирах M-1 Challenge – результат долгой работы

Источник:  Mix FightКомментарии

Президент международной компании M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился впечатлениями от турнира в Петербурге.

– На наш взгляд, турнир даже превзошел ожидания. Несмотря на то, что параллельно с нами проходили мероприятия других российских промоушенов, зрительский интерес к нашему турниру не то, что не снизился, а даже возрос. В день M-1 Challenge уже невозможно было достать билеты. Люди звонили нам в офис, просили помочь с билетами, но, к сожалению, даже мы уже не могли ничего сделать. Отдельно хочется отметить повышенный интерес к турниру со стороны высокопоставленных гостей ПМЭФ-2017. Практически весь партер в «Юбилейном» заняли почетные гости.

– Как оцените главный бой вечера между Александром Шлеменко и Брэнданом Хелси?
– Конечно, многие, в том числе и я, не ожидали, что бой так быстро завершится. Все мы видели, в какой потрясающей форме прилетел Хелси. Также я никогда не видел такого заряженного и по-спортивному злого Александра Шлеменко. Это как раз тот случай, когда противостояние не было наигранным, они действительно оба жаждали выйти в рэйдж и выяснить кто сильнее. Многие даже переживали за Александра, чтобы он не перегорел, потому что, повторю, у него было сумасшедшее желание взять реванш. Поэтому такое стремительное завершение боя, безусловно, стало неожиданным.

– Компания M-1 Global провела в этом году уже шесть крупных турниров, и абсолютно все прошли при переполненных трибунах. С чем связываете такой интерес зрителей к турнирам?
– Это совокупность множества факторов. Здесь играют роль и уровень бойцов, их раскрутка, качество самих поединков, работа со СМИ, со зрителями и многое другое. Вы сказали про тысячи людей, которые приходят на сами турниры, но ведь есть еще и миллионы, которые следят за нами посредством теле- и интернет-эфиров. В этом направлении мы тоже проводим огромную работу, это немаловажная часть нашей индустрии. На сегодня география телетрансляций составляет десятки стран по всему миру. Отдельный акцент мы делаем на нашу платформу и мобильное приложение М-1 ТВ. Мы практически круглосуточно работаем над его усовершенствованием и хотим довести до максимально удобного, чтобы любой человек, в любой точке мира смог посмотреть нужные ему поединки в хорошем качестве.

– Расскажите о ближайших планах организации. Где пройдут следующие турниры M-1Challenge?
– Уже 15 июня пройдет наш следующий турнир в городе Харбине, который состоится в рамках российско-китайского ЭКСПО. На нем выступит ветеран и легенда российского ММА Сергей Харитонов. Затем 22 июля – традиционный турнир «Битва в горах» в Ингушетии, приуроченный к 25-летию Республики, а 5 августа – турнир в Хельсинки, – приводит слова Финкельштейна Mix Fight.

25 секунд, чтобы научить вежливости. Как Шлеменко заставил сдаться Хэлси (видео)

Напомним, бой Шлеменко-Хэлси носил статус реванша. Первая встреча Шлеменко и Хэлси состоялась в сентябре 2014 года на турнире Bellator 126. Тогда победу удушающим приемом одержал американец. Тот поединок продолжался 35 секунд.

Турнир M-1 Challenge 79 проходил в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

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