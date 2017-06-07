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Эдди Джордан: Феттелю нет смысла переходить в «Мерседес», команда может быть продана в конце 2018 года

Источник:  F1i.comКомментарии

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан считает, что компания «Мерседес» продаст команду после сезона 2018 года.

«Феттель (пилот «Феррари») не перейдет в «Мерседес». У него есть все, что нужно, в «Феррари». Тем более, «Мерседес», возможно, откажется от команды после сезона 2018 года.

Думаю, они поборются за титулы в этом и следующем сезонах, после чего совет директоров в Штутгарте решит продать команду и остаться только в роли поставщика двигателей.

По крайней мере, я бы так сделал. «Мерседес» выиграл уже все, выступить лучше уже нельзя – только хуже. Поэтому будет лучше вернуться к своему изначальному бизнесу – разработке и поставке высокотехнологичных двигателей.

Если Феттель имеет это ввиду, ему нет смысла уходить из «Феррари», – приводит F1i.com слова Джордана.

После шести этапов «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, отставая на 17 очков от «Феррари».

Седьмой этап Гран-при Канады пройдет 9-11 июня в Монреале.

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