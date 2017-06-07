Илья «Lil» Ильюк: Хотелось бы поставить на место Evil Geniuses и показать им немножко хорошей Доты

Игрок Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк в интервью CyberSport.ru рассказал о важности матча против Evil Geniuses, а также высказал мнение о том, какие команды пройдут в плей-офф.



«Реально важно. Хотелось бы поставить на место «злых гениев» и показать им немножко хорошей «Доты». И да, было бы приятно начать плей-офф с полуфинала, а не с 1/4.



На самом деле, мы не смотрели игры. Говорят, что LGD всех побеждают с помощью того, что у них стратегии рассчитаны на пуш, а в этом патче есть не так много команд, которые пушат. Я думаю, еще выйдут Team Secret и Team Liquid. OG не выйдут в плей-офф. А из нашей группы выйдут EG, мы и IG».



Матч Virtus.pro - Evil Geniuses начнется в 19:00 по мск.

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