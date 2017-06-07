Макарова и Веснина проиграли в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова уступили представительницам Чехии Люси Градецкой и Катерине Синяковой в четвертьфинале парного разряда «Ролан Гаррос».
Встреча, которая длилась 1 час 15 минут, завершилась со счетом 1:6, 4:6.
Таким образом, Градецкая и Синякова вышли в полуфинал, где им предстоит встретиться с австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
1/4 финала
Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) – Люси Градецкая/Катерина Синякова – 3:6, 6:3, 6:2
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