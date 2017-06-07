Стивен Джеррард: Ван Дейк может стать частью пазла, которая необходима «Ливерпулю»
Источник: Daily MailКомментарии
Бывший капитан «Ливерпуля»
Стивен Джеррард призвал руководство клуба приобрести защитника «Саутгемптона»
Виргила ван Дейка.
«Мне бы хотелось увидеть ван Дейка в красной футболке. Я его большой поклонник.
Он фантастически играл в «Селтике». Думаю, уже тогда мы могли бы пригласить его.
Теперь за него придется заплатить чуть больше. Но он станет той частью пазла, которая необходима и важна для команды», – приводит Daily Mail слова Джеррарда.
В минувшем сезоне 23-летний ван Дейк забил один гол в 21 матче премьер-лиги. Ранее голландец играл за «Гронинген» (2011-2013) и «Селтик» (2013-2015).
Контракт ван Дейка с «Саутгемптоном» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически