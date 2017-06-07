Стивен Джеррард: Ван Дейк может стать частью пазла, которая необходима «Ливерпулю»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард призвал руководство клуба приобрести защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.

«Мне бы хотелось увидеть ван Дейка в красной футболке. Я его большой поклонник.

Он фантастически играл в «Селтике». Думаю, уже тогда мы могли бы пригласить его.

Теперь за него придется заплатить чуть больше. Но он станет той частью пазла, которая необходима и важна для команды», – приводит Daily Mail слова Джеррарда.

В минувшем сезоне 23-летний ван Дейк забил один гол в 21 матче премьер-лиги. Ранее голландец играл за «Гронинген» (2011-2013) и «Селтик» (2013-2015).

Контракт ван Дейка с «Саутгемптоном» рассчитан до 30 июня 2022 года.