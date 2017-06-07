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Президент «Торино» исключил продажу Белотти

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Торино» Урбано Кайро прокомментировал информацию об интересе к форварду сборной Италии Андреа Белотти.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Барселона», а также лондонский «Арсенал» и «Ювентус».

– Я вообще не думаю о продаже Белотти, – говорит глава итальянского клуба. – Андреа – наш игрок, который недавно продлил контракт с клубом. Цель «Торино» – сохранить его в команде на следующий сезон. Следующим летом Белотти может покинуть команду за 100 млн евро. Эта опция прописана в новом соглашении.

Мы еще не обсуждали его уход, поскольку сейчас Андреа находится в расположении сборной Италии, – продолжает Кайро. – Посмотрим, что случится дальше, но повторюсь – мы хотим сохранить этого футболиста в команде, – приводит слова функционера ESPN FC.

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