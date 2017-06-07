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Россиянин Молдавский проведет бой против американца Аялы на турнире Bellator 181

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Валентин Молдавский, который является спортсменом Fedor Team, дебютирует в американской организации Bellator 14 июля.

В рамках турнира Bellator 181 он сразится против американца Джеви Аялы, который стал широко известен после победы над Сергеем Харитоновым, которого он нокакутировал за 16 секунд.

Для Аялы бой против Молдавского станет уже восьмым в лиге Bellator. В этом промоушене он одержал пять побед и потерпел два поражения.

Молдавский за свою карьеру в ММА провел шесть поединков, в которых одержал пять побед и потерпел одно поражение. 

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