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Спаллетти прибыл в Китай для подписания контракта с «Интером»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прибыл в Китай для подписания контракта с «Интером», сообщает Football IItalia.

В аэропорту Нанкина 58-летнего итальянца встречали китайские болельщики «нерадзурри».

В Китае у Спаллетти запланирована встреча с главой компании Suning Group, которая стала владельцем «Интера». После чего тренер официально подпишет двухлетний контракт с клубом.

В четверг Спаллетти вернется в Италию, а его представление в качестве главного тренера «Интера» состоится 12 июня.

Напомним, в минувшем сезоне «Рома» под руководством Спаллетти заняла второе место в серии A, однако тренер отказался продлевать контракт с клубом.

Добавим, что «Интер» финишировал на седьмом месте.

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