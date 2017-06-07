Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прибыл в Китай для подписания контракта с «Интером», сообщает Football IItalia.

В аэропорту Нанкина 58-летнего итальянца встречали китайские болельщики «нерадзурри».

В Китае у Спаллетти запланирована встреча с главой компании Suning Group, которая стала владельцем «Интера». После чего тренер официально подпишет двухлетний контракт с клубом.

В четверг Спаллетти вернется в Италию, а его представление в качестве главного тренера «Интера» состоится 12 июня.

Напомним, в минувшем сезоне «Рома» под руководством Спаллетти заняла второе место в серии A, однако тренер отказался продлевать контракт с клубом.

Добавим, что «Интер» финишировал на седьмом месте.