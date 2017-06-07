Алексей Ребко подписал контракт с «Араратом»

Бывший футболист московского «Спартака» Алексей Ребко официально стал игроком столичного «Арарата».

«Все, я официально подписал контракт с «Араратом» сроком на три года. Принял такое решение, потому что у команды большие амбиции, задачи, хорошая компания собирается. Я думаю, что будет приятно играть, плюс немаловажный факт, что это московская команда, а я сам столичный парень, так сказать. Тут дом, семья. Вообще, много положительных факторов сыграли роль», - приводит слова Ребко «Р-Спорт».

Прошедший сезон Ребко провел в «Луч-Энергии», где принял участие в 20 матчах и забил один гол.

Главным тренером московской команды сегодня был назначен Сергей Булатов. Напомним, ранее клуб объявил о подписании контрактов с нападающими Романом Павлюченко и Дмитрием Рыжовым, а также вратарем Сергеем Ревякиным.

Добавим, что «Арарат» был основан в марте 2017 года. Ожидается, что в следующем сезоне он будет играть в ПФЛ. Соответствующую лицензию «Арарат» уже получил. Клуб назван в честь «Арарата» из Еревана.

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