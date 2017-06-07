M-1 Challenge 80. Карлос Эдуардо сразится против Рене Хоппе

15 июня в Харбине на турнире M-1 Challenge 80 ветеран Bellator Карлос Эдуардо (Бразилия, 15-4) сразится с не знающим поражений немецким бойцом Рене Хоппе (Германия, 7-0).

Четырехкратный чемпион Германии по вольной борьбе Рене Хоппе в возрасте 34 лет дебютировал в рейдже M-1 Challenge, однако это не помешало ему справиться с гораздо более молодыми соперниками – он одержал победы в тяжелейших поединках над Андреем Селедцовым и Ильей Бочковым. Третья победа может сделать опытнейшего спортсмена претендентом на титул чемпиона в полутяжелом весе.

Карлос Эдуардо является настоящим асом бразильского джиу-джитсу – 8 раз он становился Панамарекинским чемпионом, в 2004 году выигрывал титул чемпиона мира. После ухода из Bellator он одержал четыре победы подряд. Трижды он вынудил своих соперников сдаться и лишь Борису Полежаю в эпическом противостоянии на M-1 Challenge 75 удалось выйти из всех капканов, в которые его затягивал «Big Dog». Но все же по итогу трех раундов и в этом бою по решению судей победа досталась Карлосу Эдуардо. Но и ему и его сопернику еще в итоге дополнительной наградой стал бонус за Лучший бой Вечера.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(Свыше 93 кг), Рамо Тьерри Сокуджу (США), 18-17 - Сергей Харитонов (Россия), 24-6



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе

Тимур Нагибин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 9-2 - Иван Бухингер (MMA Spirit), 31-5

(До 65,8 кг), Саша Шарма (Германия), 12-3 - Мусу «iron King» Нуертибиеке (Китай), 7-2

(До 77,1 кг), Александр Бутенко (Fight Imperia), 43-12 - Кори Нельсон (Австралия), 18-6-1

(До 65,8 кг), Михаил Коробков (Арта и Сечь PRO), 10-2-1 - Асиркебай Джининсибиеке (Китай), 12-4

(До 93 кг), Карлос Эдуардо (Бразилия), 15-4 - Рене Хоппе (Германия), 7-0

(До 84 кг), Артем Казбанов (Арта Рязань и Сечь PRO), 7-1 - Брэндон Ропати (Новая Зеландия), 8-1