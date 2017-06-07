M-1 Challenge 80. Александр Бутенко сразится против Кори Нельсона

15 июня на турнире M-1 Challenge 80 состоится поединок между экс-чемпионом M-1 Challenge в легком весе Александром Бутенко (Fight Empire, 43-12) и чемпионом Australian Fighting Championship Кори Нельсоном (Австралия, 18-6-1).

В феврале этого года Александр Бутенко потерял свой чемпионский пояс в бою против Абукара Яндиева и при этом не смог согнать вес до положенного лимита легкого веса. 29 марта на турнире WWFC в Киеве он выступил уже в категории до 77 кг и в упорном бою победил Михаила Котруту, нанеся ему первое поражение в карьере. Сейчас он принял решение вернуться в рейдж M-1 Challenge, а также окончательно сменить весовую категорию на полусреднюю.

Его соперником станет австралийский боец Кори Нельсон, который за 8 лет провел 25 профессиональных поединков и в 18 из них одержал победу. 14 раз его соперники отправлялись в нокаут. На его счету пять чемпионских поясов в различных австралийских MMA-организациях: AFC, Brace for War и Nitro MMA.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(Свыше 93 кг), Рамо Тьерри Сокуджу (США), 18-17 - Сергей Харитонов (Россия), 24-6

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе

Тимур Нагибин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 9-2 - Иван Бухингер (MMA Spirit), 31-5

(До 65,8 кг), Саша Шарма (Германия), 12-3 - Мусу «iron King» Нуертибиеке (Китай), 7-2

(До 77,1 кг), Александр Бутенко (Fight Empire), 43-12 - Кори Нельсон (Австралия), 18-6-1

(До 65,8 кг), Михаил Коробков (Арта и Сечь PRO), 10-2-1 - Асиркебай Джининсибиеке (Китай), 12-4

(До 84 кг), Артем Казбанов (Арта Рязань и Сечь PRO), 7-1 - Брэндон Ропати (Новая Зеландия), 8-1

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