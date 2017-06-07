«Ювентус» объявил о продлении контракта с Аллегри до 2020 года

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение 49-летнего итальянца с действующими чемпионами Италии рассчитано до 2020 года.

Аллегри возглавил «Ювентус» 16 июля 2014 года. Под его руководством команда сделала три дубля подряд (2015, 2016, 2017), завоевала один Суперкубок Италии (2015) и дважды выходила в финал Лиги чемпионов (2015, 2017).

Благодаря Аллегри «Ювентус» продлил свою чемпионскую серию до шести лет. В последний раз команда не выигрывала серию A в сезоне 2010/2011.

За предыдущие три сезона «Ювентус» победил в 84 из 114 матчей национального чемпионата, набирая в среднем 2,36 очка за игру. Команда забила 224 гола, пропустив всего 71.

Добавим, что ранее Аллегри тренировал «Гроссето», «Лечче», «Сассуоло», «Кальяри» и «Милан».