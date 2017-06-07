«Анжи» может подписать бывших игроков «СКА-Хабаровска»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
По информации «Советского спорта», бывшие игроки «СКА-Хабаровска» Павел Карасев и Игорь Удалый могут подписать контракты с «Анжи».
Сегодня оба футболиста покинули команду из Хабаровска и стали свободными агентами.
Также в махачкалинский клуб может перейти еще один игрок «СКА-Хабаровска» – Максим Казанков.
Напомним, что в следующем сезоне хабаровчане будут играть в РФПЛ.
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