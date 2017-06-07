Виктор Васин: Сравние с медведем расмешило

Защитник сборной России Виктор Васин поделился мнением о настрое команды на Кубок конфедераций и контрольном матче со сборной Чили, который состоится 9 июня.

- Есть уже понимание, как действовать против Чили?

- Прыгать выше головы тут не нужно. Необходимо организованно сыграть в обороне всей команде, стараться не давать им свободного пространства, - цитирует Васина Sportbox.ru. - С такими игроками можно справиться с помощью командной игры.

- Насколько верите в победу сборной России на Кубке конфедераций?

- Каждый футболист верит в то, что нам это по силам. По поведению всех игроков и членов тренерского штаба видно, что настрой именно на такой результат.

- Нападающий венгров Эппель сравнил вас с медведем.

- Сначала подумал, что он это о Джикии сказал, – у него ведь борода есть. А так, с юмором больше отнесся.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

