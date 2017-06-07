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Президент «Рубина» Радик Шаймиев: Внутренне я уже готов к тому, что придет Бердыев

Источник:  «Реальное время»Комментарии

Президент «Рубина» Радик Шаймиев рассказал о переговорах с Курбаном Бердыевым.

«Скажу так: предварительно с ним были проведены переговоры. На встрече с Курбаном Бекиевичем мы нашли общие точки соприкосновения. Его намерение вернуться в Казань совпало с нашим видением.

На сегодняшний день невозможно говорить, что он вернется, потому что на данный момент у нас не расторгнут договор с испанским тренером Хавьером Грасией. Я надеюсь, что это произойдет в ближайший срок. Мы ждем его решения.

Условия контракта (с Бердыевым) пока не оговаривали. В таких вопросах, я считаю, самое главное – найти человеческое понимание. Для меня в жизни большое значение имеет джентльменский договор: честь и совесть всегда должны присутствовать. Он высказал свое согласие – для меня этого достаточно. А все нюансы мы обсудим потом, внутренне я уже готов к тому, что он придет», – сказал Шаймиев в интервью «Реальному времени».

Напомним, 1 июня «Ростов» объявил об уходе из клуба Бердыева, который занимал должность вице-президента-тренера.

Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 годы. Под его руководством команда дважды подряд становилась чемпионом России (2008, 2009).

Добавим, что с Хави Грасией «Рубин» закончил чемпионат России на девятом месте.

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