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Валерий Карпин: Изменений в штате комментаторов пока не было

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный редактор дирекции футбольных трансляций канала «Матч ТВ» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном сокращении штата комментаторов.

«Формат договора является прерогативой работодателя. В зависимости от объема загрузки, от количества спортивных событий, от качества работы и желания работать самих комментаторов зависит их трудоустройство. Никаких изменений в штатной структуре пока (пока!) не было. При этом никто ничего не знает достоверно об этой ситуации в СМИ, но все почему-то об этом говорят и обсуждают слухи и вымысел как достоверный факт. Как в любой бизнес-структуре, возможны изменения. На любом уровне. Могут появиться новые комментаторы, кого-то может не стать. Если что-то будет – мы объявим.

Хотя не совсем понятно, почему законное право работодателя нанять того или иного сотрудника кто-либо посторонний и не имеющий никакого отношения к этому процессу имеет право обсуждать в СМИ? Ещё раз подчеркну для всех, это право работодателя. Право работника - принять предложение или отказаться. Не ко мне вопрос, почему c Александром Елагиным заключен договор гражданско-правового характера. Такое решение было принято работодателем, работником данный договор был принят и подписан, а это значит, что обе стороны все устраивает. Не очень понятно, на каком основании это могут обсуждать СМИ. Для меня это никаких дополнительных сложностей в работе с ним не создает» - цитирует Карпина «БИЗНЕС Online».

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