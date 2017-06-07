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«Арсенал» готов увеличить предложение по Мбаппе до 150 миллионов евро

Источник:  La Gazzetta dello SportКомментарии

«Арсенал» не оставляет попыток подписать форварда «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Канониры» готовы предложить за 18-летнего француза 150 миллионов евро, чтобы перебить предложения «Реала», «Барселоны», а также соперников по премьер-лиге – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Накануне стало известно о том, что «Реал» предложил за Мбаппе 135 миллионов, «Юнайтед» – 120, а «Сити» – 110.

Однако по данным Le Parisien, Мбаппе рассматривает вариант провести в «Монако» еще один сезон.

Окончательное решение форвард примет после возвращения из сборной Франции.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 голов во всех турнирах и помог «Монако» выиграть чемпионат Франции и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

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