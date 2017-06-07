Порносайт стал спонсором американской футбольной команды
Источник: The SunКомментарии
Порносайт RedTube стал спонсором футбольного клуба «Вашингтон Сквер», выступающего в региональной лиге США.
«Я и мои партнеры по команде были слегка пьяны в тот вечер, пошутили еще, что было бы здорово, спонсируй нас порносайт. В итоге это стало реальностью», - цитирует капитана команды Джона Клипперта The Sun.
RedTube – крупный портал с возможностью просмотра видео онлайн, созданный в 2007 году.
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