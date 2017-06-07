Андрей Кириленко: Мне нравится концепция нового календаря ФИБА

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о конфликте между ФИБА и Евролигой в связи с появлением в международном календаре окон для сборной.

Международная федерация баскетбола составила календарь отборочного турнира чемпионата мира с тем расчетом, что клубы будут отпускать своих игроков в сборные посреди сезона. Такой расклад не устраивает Евролигу.

«Надеюсь, вопрос решится в открытом диалоге, а не в здании суда. Понятно, что страховки игроков от возможного получения травм в расположении сборной должны быть внимательно изучены. Этот вопрос положительно решен в футболе и хоккее – тут не надо ничего выдумывать, нужно просто перенять опыт коллег.

В целом мне очень нравится концепция нового календаря ФИБА. Болельщики должны чаще видеть свою сборную, а не один раз в году, как это было в последнее время. Теперь сборная будет играть в родных стенах каждые три месяца. Эти игры будут проходить в разных городах России – безусловно, это положительно скажется на популяризации баскетбола. Игрокам всегда приятно играть за сборную. Иногда нужен перерыв от тренировок в клубе, смена обстановки», – сказал Кириленко в интервью «Известиям».