Рафаэль Надаль: Каррено-Буста может попасть в топ-10 по итогам года
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над соотечественником Пабло Каррено-Бустой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
«Конечно, мне вовсе не так хотелось оказаться в полуфинале. Пабло великолепно провел турнир, однако травма все испортила. Жаль, что так вышло, но я уверен, что Пабло сделает правильные выводы. Он сильный игрок и будет только прогрессировать. Я уверен, что год он закончит в первой десятке.
У меня была подобная травма в 2009 году, так что считаю, что он принял правильное решение», - цитирует Надаля официальный сайт турнира.
Напомним, что Каррено-Буста отказался от продолжения матча с Надалем по причине травмы.
В полуфинале бывшая первая ракетка мира сразится с австралийцем Домиником Тимом.
Матч
Каррено-Буста П. (Испания) - Надаль Р. (Испания) - 2:6, 0:2 Отказ
Место и дата
07 июня 12:00, , Онлайн-трансляция