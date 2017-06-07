Рафаэль Надаль: Каррено-Буста может попасть в топ-10 по итогам года

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над соотечественником Пабло Каррено-Бустой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Конечно, мне вовсе не так хотелось оказаться в полуфинале. Пабло великолепно провел турнир, однако травма все испортила. Жаль, что так вышло, но я уверен, что Пабло сделает правильные выводы. Он сильный игрок и будет только прогрессировать. Я уверен, что год он закончит в первой десятке.

У меня была подобная травма в 2009 году, так что считаю, что он принял правильное решение», - цитирует Надаля официальный сайт турнира.

Напомним, что Каррено-Буста отказался от продолжения матча с Надалем по причине травмы.

В полуфинале бывшая первая ракетка мира сразится с австралийцем Домиником Тимом.