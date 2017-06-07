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Ионов присоединится к «Динамо» в четверг

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Полузащитник Алексей Ионов присоединится к московскому «Динамо» в четверг, сообщил пресс-атташе бело-голубых Константин Алексеев.

Сегодня столичный клуб проводит тренировку в Новогорске, на которой хавбек отсутствует.

«Ионов присоединится к команде уже завтра», - сказал Алексеев.

Напомним, в минувшем сезоне принадлежащий «Динамо» нападающий выступал на правах аренды за ЦСКА, за который сыграл 29 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Бело-голубые по итогам первенства ФНЛ-2016/17 спустя год вернулись в премьер-лигу.   

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