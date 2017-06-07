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Потапова проиграла Пайгиной в третьем круге юниорского «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова в третьем круге юниорского «Ролан Гаррос» уступила своей соотечественнице Марте Пайгиной.

Встреча, которая длилась 1 час 53 минуты, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 3:6.

За все время игры Потапова сделала 6 брейков при 13 возможностях взять гейм на подаче соперницы. В активе Пайгиной 7 брейк-пойнтов из 15.

Таким образом, Марта сыграет в 1/4 финала с представительницей Польши Игой Святек.

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