Потапова проиграла Пайгиной в третьем круге юниорского «Ролан Гаррос»

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Шамиль Тарпищев: Потапову ждет сложный переход во взрослый теннис Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что россиянке Анастасии Потаповой не нужно форсировать подготовку к взрослым турнирам, поскольку переход из юношеских соревнований всегда получается болезненным.

Виктор Янчук: Нет ничего удивительного, что россиянка снова выиграла юношеский Уимблдон Заслуженный тренер России Виктор Янчук после победы россиянки Анастасии Потаповой в финале юношеского Уимблдона высказал мнение о закономерности побед россиян на юношеской арене.

Анастасия Потапова: Я очень счастлива и горжусь победой на Уимблдоне Россиянка Анастасия Потапова после победы на юниорском Уимблдонском турнире заявила, что смогла одержать победу над украинкой Даяной Ястремской, сумев в решающий момент сконцентрироваться на подаче и игре.

Потапова и Первушина уступили в финале юниорского парного турнира Уимблдона Финальный матч соревнования юниорок на Уимблдоне в парном разряде завершился победой американской пары Усуэ Арконада/Клэр Лиу. В финале они обыграли российский дуэт Олеся Первушина/Анастасия Потапова – 7:5, 6:4.