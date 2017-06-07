«Ливерпуль» ведет переговоры о переходе вингера «Спортинга» Мартинша

«Ливерпуль» вступил в переговоры со «Спортингом» о трансфере крайнего атакующего полузащитника Желсона Мартинша, сообщает Sky Sports.

«Красные» пока так и не могут договориться с «Ромой» о компенсации за переход полузащитника Мохамеда Салаха, в связи с чем главный тренер команды Юрген Клопп стал изучать другие варианты усиления команды.

«Ливерпуль» следил за 22-летним португальцем на протяжении всего сезона. В контракте Мартинша со «Спортингом» прописана сумма отступных в размере 46,5 миллиона фунтов.

Однако «львы» могут рассмотреть вопрос о снижении стоимости до 40 миллионов.

В минувшем сезоне Мартинш забил шесть голов и сделал девять голевых передач в 32 матчах чемпионата Португалии.